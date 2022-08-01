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Новинки

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Набор форм для печенья пластик "Цифры" 7х6 см
Набор форм для печенья пластик "Цифры" 7х6 см
290 р.
В наличии
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Шоколад "Callebaut" темный без сахара 53,9% (1 кг)
Шоколад "Callebaut" темный без сахара 53,9% (1 кг)
1 690 р.
В наличии
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Шоколадные жемчужины "Callebaut" карамельные 800 гр
Шоколадные жемчужины "Callebaut" карамельные 800 гр
1 985 р.
В наличии
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Шоколад Sicao горький 70,1% (25 кг)
Шоколад Sicao горький 70,1% (25 кг)
15 440 р.
В наличии
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Набор свечей "фонтаны 4 шт" (Цветное пламя) 25 см
Набор свечей "фонтаны 4 шт" (Цветное пламя) 25 см
420 р.
В наличии
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Щипцы металл 12 см
Щипцы металл 12 см
95 р.
В наличии
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Венчик с силиконовой ручкой 28 см
Венчик с силиконовой ручкой 28 см
160 р.
В наличии
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Лопатка с силиконовой ручкой 26 см
Лопатка с силиконовой ручкой 26 см
210 р.
В наличии
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Товары по Акции

-47%
-48%
Халат из нетканного полотна с п/э покрытием L (46/48)
Халат из нетканного полотна с п/э покрытием L (46/48)
85 р.
45 р.
В наличии
-38%
-39%
Адаптер для трехцветного декорирования, насадки d=2.2 см
Адаптер для трехцветного декорирования, насадки d=2.2 см
65 р.
40 р.
В наличии
-28%
-28%
Коврик "Ласточки" 38,5*8 см
Коврик "Ласточки" 38,5*8 см
180 р.
130 р.
В наличии
-11%
-12%
Масло сливочное "Экомилк" 82,5% (450 гр)
Масло сливочное "Экомилк" 82,5% (450 гр)
Особое предложение
415 р.
369 р.
В наличии
-38%
-39%
Молд "Собака" 6,9*1,4 см
Молд "Собака" 6,9*1,4 см
130 р.
80 р.
В наличии
-50%
-50%
Молд "Школа" 7*7*1см
Молд "Школа" 7*7*1см
120 р.
60 р.
В наличии
-25%
-25%
Молд Два сердца "Мистер и миссис" 9,5/5,5 см
Молд Два сердца "Мистер и миссис" 9,5/5,5 см
160 р.
120 р.
В наличии
-34%
-34%
Молд Карты
Молд Карты
150 р.
99 р.
В наличии
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Товары для кондитера

В нашем интернет-магазине каждый может купить оригинальные товары для кондитера, У нас собран полный каталог продукции от проверенных производителей. Все для изготовления тортов, кремов, пирожных, чизкейков, десертов кейск-попсов, пряников. Предприниматели и любители найдут у нас все для кондитеров с доставкой по г. Москва и всей России. Самовывоз доступен в столице

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Купить товары для кондитеров в Москве

Найти кондитерские магазины можно и в своем городе, однако чаще они имеют скудный ассортимент, что ограничивает просторы для творчества мастера. Многие делают значительную накрутку , поскольку им нужно оплачивать доставку, аренду помещения, работу нанятых специалистов. Наш интернет-магазин ставит более низкую цену, поскольку расходы ниже, тогда как каталог инвентаря значительно шире. Инвентарь могут заказать любители, начинающие специалисты, кафе и крупные предприятия в сфере общепита.

Вниманию покупателей представлены разные товары для кондитера: формы для тортов, десертов, декора; пищевые красители, аэрографы, принтеры для пищевой печати; инструменты и ингредиенты для работы с шоколадом; кухонный инвентарь. В каталоге магазина каждый сможет купить все для сладких изделий.

Интернет-магазин для кондитеров - полный каталог

Важный плюс интернет-магазина в том, что покупатель может найти все в одном месте. Каждая товарная позиция имеет подробное описание, что позволяет новичку понять, подходит ли ему выбранная позиция. Также сотрудники магазина могут провести консультацию и ответить на все вопросы покупателей. Если вы занимаетесь выпечкой и продажей имбирных пряников, можете сразу прибрести упаковку для них, пищевые красители для глазури, принтер для печати на пряниках и расходные материалы. Наш магазин для кондитеров предлагает удобные решения для специалистов любого уровня. В каталоге более 10 000 товаров. Среди них:

Товары для профессиональных кондитеров и любителей с доставкой

Нередко в обычных магазинах нет возможности найти товары для изготовления кондитерских изделий. Например, магазины посуды чаще всего предлагают формы для выпечки только диаметром 20 и 25 сантиметров, тогда как профессиональные магазины могут предложить формы любых размеров, пластиковые и силиконовые молды для декора, инструменты для работы с шоколадом. Профессионалы и любители могут приобрести все венчики, лопатки, шприцы с всевозможными насадками и многое другое.   Если необходимо купить все для кондитера, наш интернет-магазин для вас. Большой ассортимент, быстрая доставка в любой регион России, свежая продукция – важные плюсы, которые позволяют легко работать. Покупатель может просмотреть товаров для кондитера в нашем большом каталоге, ознакомиться с отзывами и подобрать все в магазине. Оформление заказа в 1 клик. Просто добавьте выбранный продукт в корзину и подтвердите заявку. 

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